Последние новинки
- Год: 2022
- Жанр: Детективы, триллеры / Фэнтези
- Автор: Мария Вой
- Читает: Кирилл Головин
- Время: 13:02:19
- Серия: Сиротки №2
- Год: 2022
- Жанр: Ужасы, мистика / Рассказы
- Автор: Аягира
- Читает: Джей Арс
- Время: 00:50:11
-
- Год: 2022
- Жанр: Ужасы, мистика / Рассказы
- Автор: Александр Рубцов
- Читает: Андрей Баталов
- Время: 00:57:11
-
- Год: 2022
- Жанр: Попаданцы / Приключения / Фантастика / Фэнтези
- Автор: Юрий Уленгов
- Читает: Радион Нечаев
- Время: 08:39:01
- Серия: Дэймон Старк №1
- Год: 2022
- Жанр: Ужасы, мистика / Рассказы
- Автор: Григорий Покоев
- Читает: Родион Гринберг
- Время: 00:11:11
-
- Год: 1927
- Жанр: Ужасы, мистика / Зарубежная литература / Рассказы
- Автор: Говард Лавкрафт
- Читает: Павел Ломакин
- Время: 00:38:11
-
- Год: 2008
- Жанр: Фантастика / Рассказы / Зарубежная литература
- Автор: Нил Эшер
- Читает: Артем Мещеряков
- Время: 00:52:11
-
- Год: 1999
- Жанр: Зарубежная литература / Фэнтези
- Автор: Терри Гудкайнд
- Читает: Сергей Попов
- Время: 30:29:11
- Серия: Меч Истины №5
- Год: 2022
- Жанр: Попаданцы / Фэнтези
- Автор: Алекс Бредвик
- Читает: Дениc Любомирский
- Время: 09:04:51
- Серия: Иной №5
- Год: 2022
- Жанр: Попаданцы / Фэнтези / LitRPG
- Автор: Алекс Бредвик
- Читает: Денис Любомирский
- Время: 09:08:13
- Серия: Иной №4
- Год: 2022
- Жанр: Попаданцы / Фэнтези / LitRPG
- Автор: Андрей Красников
- Читает: Владимир Голицын
- Время: 09:19:17
- Серия: Темные боги №2
- Год: 2021
- Жанр: Фантастика / Попаданцы / Альтернативная история
- Автор: Сергей Бутко
- Читает: Ренат Усманов
- Время: 11:03:04
- Серия: Доброволец №2
- Год: 2022
- Жанр: Сказки
- Автор: Неизвестен
- Читает: Елена Хафизова
- Время: 00:33:11
-